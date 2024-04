Calcio giovanile. Torneo del Mare Adriatico. Successo di pubblico a Cervia

Si è appena concluso l’ottavo Torneo del Mare Adriatico con grande successo di pubblico e tecnico: ben 452 partite su 11 strutture sportive, 2.600 giovani calciatori e 6.500 persone che hanno pernottato in Riviera. Durante i tre giorni dell’evento – di cui il Carlino era media partner – il talento e l’entusiasmo delle giovani promesse del calcio hanno riempito di colore Cervia e Cesenatico. Molte le categorie coinvolte, dai Primi Calcio Under8 e Under9, ovvero i nati nel 2016 e 2015. Poi addirittura due tornei distinti – visto l’alto numero di partecipanti – per i Pulcini Under10 nati nel 2014 che hanno visto le squadre dividersi tra Pulcini Rosa, partecipanti al 1º Trofeo Gualtieri e Pulcini Blu, in lizza per il 1° Trofeo FS Building Solutions. Ugualmente due tornei differenti per i Pulcini Under11, nati nel 2013 che sono stati divisi in Pulcini Gialli, iscritti al 1° Trofeo 2BL Infissi e i Pulcini Verdi. In gara anche gli Esordienti 2012 partecipanti al 1° Trofeo Nonsolotetti e gli Esordienti 2011, ovvero gli Under13. Infine le categorie agonistiche undici contro undici a tutto campo. Allo stadio di Boschetto si sono svolte le fasi finali e le premiazioni dei Giovanissimi 2010, ovvero gli Under14. Nelle due semifinali i lombardi del Sarnico Blu hanno battuto 1-0 i parmensi dello Juventus Club Bianco, mentre si è ribaltato il punteggio nella seconda semifinale con lo Juventus Club Blu che ha piegato 2-0 il Sarnico Bianco. In finale, poi, successo dello Juventus Club Blu per 2-1 sul Sarnico Blu. A Pisignano premiazione dei Giovanissimi 2009 (1° Trofeo Berti Arredamenti): ancora un successo per Juventus Club in finale sul Solaro 3-2, quest’ultimo in semifinale aveva piegato il Colorno 2-0 mentre i ducali avevano battuto 1-0 il Reggio Calcio.

A Castiglione di Ravenna fasi finali del 1° Trofeo Stampare per la categoria Allievi 2008 Under16: la vittoria è andata alla Savignanese (3-1 al Corridonia in semifinale) che in finale ha battuto 5-1 il Cortina, vittorioso in semifinale sul Bakia (1-0) Cesenatico. Infine, tra gli Allievi Under17, 1° Trofeo Assicurazioni Generali, trionfo 2-0 del Rovagnate sul Valsanterno che in semifinale aveva regolato 2-0 il Junior Cervia, vittorioso invece nel girone di qualificazione sullo stesso Rovagnate. Piena soddisfazione per Leo Lucchi, amministratore di Adriasport: "Esprimo profonda gratitudine agli sponsor, alle autorità e a tutto il team di Adriasport: grazie al loro sostegno, ogni torneo si trasforma in una celebrazione dei veri valori dello sport: unità, crescita e condivisione".

u.b.