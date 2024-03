Calcio giovanile. Torneo delle Regioni con tre fucecchiesi

Saranno ben tre i giovani calciatori del Fucecchio all’imminente Torneo delle Regioni. Nessuna società ha avuto più convocati nella selezione toscana Juniores, che dal 23 al 29 marzo sarà in Liguria per dare l’assalto alla 60esima edizione della principale manifestazione del calcio giovanile della Lega Nazionale Dilettanti. Si tratta del difensore Gianluca Banti, del centrocampista Niccolò Geniotal e dell’attaccante Lorenzo Agostini, quest’ultimo da inizio anno in pianta stabile con la Prima Squadra in Eccellenza. Tutti ragazzi nati nel 2005 come il portiere Gianmarco Frizzi del Montespertoli.