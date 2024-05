CALCIO GIOVANILE. Trofeo Bardazzi, 24 squadre al via La quinta edizione del trofeo Bardazzi Agliana vede la partecipazione di 24 squadre Under 17 Allievi A, in onore di Moreno Bardazzi e Carlo Agliana. La competizione si svolgerà tra maggio e giugno, con una fase a gironi e gli ottavi di finale in seguito.