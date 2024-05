CALCIO GIOVANILE under 14: il ricordo del medico morto a bruxelles nella strage dell’heysel. Weekend con il memorial Roberto Lorentini: in campo anche Roma, Arezzo e Perugia

AREZZO

Si svolgerà in questo weekend la 26esima del memorial Roberto Lorentini. Il torneo di calcio giovanile, under 14, che si svolge ininterrottamente dal 1997, salvo i due anni stop dovuti al covid. La manifestazione intende onorare la memoria del medico aretino, morto a Bruxelles nella strage dello stadio Heysel nel corso della finale fra Juventus e Liverpool, morto da eroe, perché già in salvo tornò indietro per aiutare gli altri a salvarsi e per questo insignito della medaglia d’argento al valore civile da parte della Repubblica Italiana. Il Memorial, da sempre organizzato dalla società sportiva Santa Firmina, da quest’anno, dopo la fusione fra delle due società, è organizzato dalla nuova società Olmoponte Santa Firmina. Sarà una edizione completamente rinnovata.

Per la prima volta, infatti, le squadre partecipanti non saranno soltanto quelle del nostro territorio, ma proverranno dalle province e regioni vicine, con l’ulteriore novità di 4 squadre professioniste. Le squadre partecipanti sono: Roma, Arezzo, Pisa e Perugia per le professioniste con il sotto età, Arezzo F.A, Casentino Academy, Aquila Montevarchi, Castiglionese, Figline, Nuova Foiano, Valentino Mazzola, Virtus San Giustino, Terranuova Traiana, Trestina più le due squadre dell’Olmoponte Santa Firmina.

Il torneo si svolgerà negli impianti di Santa Firmina e di via Andrea del Verrocchio (di fronte Esselunga) oggi e domani con inizio questo pomeriggio alle ore 15. Le finali si svolgeranno nell’impianto di Santa Firmina domani con inizio alle ore 17.