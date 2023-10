Calcio giovanile. Under 16 a valanga: 11 gol, 5 di Capasso La squadra Juniores del Forlì ha pareggiato 1-1 in trasferta, mentre l'Under 17 ha vinto 2-3 fuori casa. Gli Under 16 hanno vinto 0-11, Under 15 2-0 e Under 14 3-0 nel derby col Forlimpopoli. I biancorossi sono al comando in tutte le categorie.