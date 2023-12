Calcio - Giovanili. Juniores, frena la Lampo. Allievi, la Pistoiese vola. E il Capostrada perde la vetta nei giovanissimi

Nonostante l’1-1 conquistato sul campo del Capezzano, la Juniores della Lampo Meridien mantiene saldamente la vetta del girone B del campionato regionale. Bene il Casalguidi, la Larcianese e il Valdinievole Montecatini, che battono Academy Porcari (3-0), Don Bosco Fossone (0-3) e Quarrata (4-0). Il Pescia viene sconfitto per 3-1 dall’Atletico Lucca. La prossima giornata regala questi incontri: Porcari-Capostrada, Lampo Meridien-Atletico Lucca, Larcianese-Folgor Marlia, Pescia-Montecatini, Quarrata-Casalguidi.

La Pistoiese vince anche contro il San Giuliano, superato per 2-0, restando in testa al girone C degli Allievi, grazie ai 31 punti fin qui conquistati. Assieme agli orange festeggiano sia il Quarrata (3-2 sulla Maliseti Seano), che la Margine Coperta (1-0 sul Montecatini Murialdo). Male invece Capostrada e Giovani Via Nova, battuti da Pietrasanta (1-2) e Lido Camaiore (4-1). Perdono anche gli Allievi B di Merito della Margine, sconfitti per 2-0 dallo Scandicci. Questi i match del weekend: Academy Porcari-Margine Coperta, Castello-Capostrada, Giovani Via Nova-Fortis Juventus, Montecatini Murialdo-CSL Prato, Pietrasanta-Quarrata, Pistoiese-Lido Camaiore, Margine Coperta-Tau.

Il Capostrada perde per 2-1 col Forte dei Marmi e abbandona il primo posto nel girone C dei Giovanissimi, ora in mano alla San Marco Avenza, che supera per 6-0 i Giovani Via Nova. Quarrata e Margine Coperta sconfitte sonoramente da Pietrasanta (4-0) ed Academy Porcari (8-0). Nel fine settimana: Atletico Lucca-Giovani Via Nova, Capostrada-Pistoia Nord, Margine Coperta-Lunigiana, Quarrata-Forte dei Marmi, San Marco Avenza-Pistoiese.