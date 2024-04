Calcio Giuseppe Bertuccelli ancora re del gol. A due partite dalla fine è già a quota 28 reti

La doppietta di domenica contro il Tempio Chiazzano non è riuscita a portare punti al suo Romagnano ma ha confermato l’incredibile vena realizzativa di Giuseppe Bertuccelli, bomber vero di quelli che in giro se ne trovano ancora pochi. Il centravanti massese è vicinissimo a superare anche quest’anno l’invidiabile soglia delle 30 reti complessive. Nella prima parte della stagione Bertuccelli è andato a bersaglio 11 volte con la maglia del Ricortola in Seconda categoria. Da dicembre, da quando è tornato al Romagnano (Prima categoria), ha continuato a segnare a raffica tanto da arrivare a toccare al momento quota 28 centri complessivi tra Coppa e campionato. Mancando all’appello ancora due partite il ’re Mida’ del gol ha tutte le possibilità di entrare anche stavolta nella ’Hall of Fame’ dei marcatori. Lo scorso anno col Romagnano in Prima categoria ha concluso la sua incredibile stagione con 27 gol in campionato che gli avevano consentito di vincere il titolo di capocannoniere e trascinare gli amaranto sino alla finale playoff. Le marcature timbrate in Coppa gli avevano fatto superare quota 30.

Gian.Bond.