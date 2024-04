Calcio Gli Allievi Under 16 di Grassi vincono tutti i 26 incontri San Marco Avenza stellare Stagione da inconiciare La squadra Allievi Under 16 della San Marco Avenza conclude una stagione perfetta, vincendo tutti i match e festeggiando con trofei e riconoscimenti. Un trionfo meritato per un gruppo ben preparato e supportato da uno staff tecnico di eccellenza.