Calcio, i ragazzi guidati da mister grassi stanno dominando il girone di merito della rassegna under 16. San Marco Avenza da record, centrata la ventitreesima vittoria consecutiva La formazione Under 16 della San Marco Avenza ha conquistato la sua 23esima vittoria consecutiva, superando i pari età lucchesi per 5-1. Con il tecnico Grassi alla guida, dominano il campionato interprovinciale con 30 punti. Prossime sfide decisive in vista.