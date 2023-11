Calcio. Il campionato Uisp in cerca di nuovi equilibri. Real Villasanta punta all’imbattibilità a domicilio

La quinta giornata è un mezzo terremoto. Perché spazza via vecchie e inedite certezze del campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. Il turno in questione, infatti, frantuma l’imbattibilità stagionale di Tribe Fc. e Leoni Arcore. La prima si arrende in casa 3-1 ai ritrovati Gentlemen Monza, mentre la compagine arcorese, padrona delle ultime due edizioni del torneo, lascia il passo al Gost Standard Bergamo, vittorioso 1-0. Oggi appuntamento con la sesta giornata. La qualifica di formazione emergente spetta proprio al Gost Standard Bergamo, che a quota 12 divide l’ebbrezza del primato con il Tribe Fc. Quest’ultima, nel posticipo di martedì prossimo (ore 21.15, Centro sportivo Pavesi) affronterà l’Umbo United nell’unico derby milanese della competizione. Le altre cinque partite sono in programma oggi. Il Gost Standard Bergamo oggi a Concorezzo (ore 18, Campo comunale, via Pio X) si troverà di fronte l’Excelsior, ultimo in classifica. Cercano conferme, infine, i Gentlemen e il Real Villasanta.

La squadra monzese, approdata a quota 7, vuole avvicinarsi ulteriormente al vertice della classifica a spese del Concorezzo Fc. (ore 13.30, Centro sportivo comunale di Villasanta). Il Real Villasanta, secondo in graduatoria, cercherà di mantenere l’imbattibilità al domicilio della sempre temibile Stella Rossa. Appuntamento alle 17.15 al Centro sportivo comunale di Cornate d’Adda.

G.G.