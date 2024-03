Calcio: il campionato Uisp. Metato, partenza a razzo. Bene il Torcigliano

Adesso con l’inizio dei playoff il campionato amatoriale Uisp 2023/2024 è entrato decisamente nel vivo. Otto le squadre al via e suddivise in due gironi che prevedono gare di sola andata. Le prime due di ogni raggruppamento andranno in semifinale, da giocarsi in partite di andata e ritorno, con la prima del girone A che incrocerà la seconda del girone B mentre la prima del gruppo affronterà la seconda del gruppo A. Insomma di qui in avanti è vietato sbagliare perché si rischia l’eliminazione. Vediamo come sono andate le prime partite.

Gruppo A. Netto il 3-0 dell’Arena Metato, campione in carica, sul Bellariviera. A segno Cresta, Bargi e Bozzi. “Partita a senso unico, sbloccata nel primo tempo e chiusa con due reti nel finale” dettaglia Gianluca Franchi. Vince anche il G.O.77 I Passi 2-1 sul Tdl Soccer. Maneschi e Nannini rendono vano il centro di Bitto. “Dopo lo 0-2 del primo tempo - argomenta Francesco Artigiani del Tdl Soccer - siamo rientrati in partita senza però acciuffare il pari”.

Classifica: Arena Metato e GO 77 I Passi 3; Tdl Soccer e Bellariviera 0.

Gruppo B. Manita dell’Mb Team sull’Unione Quiesa Orange. Signorino 2, Viviani, Brio e Mulinacci a referto. “Oresta super e contesa chiusa già sul 4-0 nel primo tempo” commenta Giovanni Berlingeri. Il Torcigliano supera la Croce Verde Discobolo 2-1. Decisivi Da Prato e Giannini mentre agli sconfitti non basta Paoletti. “Partita combattuta che abbiamo fatto nostra con due reti ad inizio ripresa. La loro reazione è stata tardiva” commenta Andrea Giannini.

Classifica: Mb Team e Tocigliano 3 punti, Croce Verde Discobolo e Unione Quiesa Orange 0 punti.

È iniziato anche il programma della Coppa Walter Baglini/Ferdinando Rizzo, che vede al via le squadre escluse dai playoff. Per il girone A il Nuovo Mondo Fitness ha superato l’Msa Force Diavolo, cui non è bastato il centro di Kalievic, per 3-1.

Classifica: Nuovo Mondo Fitness 3; Real Nocchi e Msa Force Diavolo 0.

Nel girone B il Villa Diletta ha imposto un tennistico 6-2 al Terrinca, con i centri di Marcuccetti, Salani, Martini, Bianchi, Marku e Belloni.

Classifica: Villa Diletta 3; Pdm Manu e Terinca 0.

Mentre nel gruppo C il Ctz Imballaggi Francè ha superato ai rigori 6-5, dopo lo 0-0 dei tempi regolarmentari, la Lube Cucine Viareggio.

Classifica: Ctz Imballaggi Francè 2; Lube Cucine Viareggio 1; Hotel Virginia 0.

Sergio Iacopetti