Calcio Il Dallas Romagnano esonera Bertolini e prende Dati. Fivizzanese a tutto gas: "Piacevole sorpresa»

Fivizzanese a vele spiegate nel mare alto della Seconda categoria. Superata l’asperità Folgore Segromigno, la squadra si ritrova nell’Eden che dispensa gioie e propone sogni e ambiziosi. Primi in classifica, 25 punti, ventisette gol realizzati e otto quelli subiti con il Migliarino a inseguire a 4 lunghezze con gli stessi gol segnati e incassati. "Non me l’aspettavo", dice Davide Duchi, timoniere del vascello che, per il momento almeno, dimostra di non temere le burrasche (in attesa del big match in casa del Migliarino) e di potersi esprimere al meglio delle proprie possibilità anche nei rari momenti di bonaccia, avendo gambe, polmoni e cervello per mantenere la rotta migliore. E chi gli domanda della rotta promozione lui risponde gettando acqua sul fuoco: "Ma vogliamo scherzare? Il primo posto in classifica rappresenta per noi una piacevolissima sorpresa, oltre la certezza di essere stati bravi nell’aver superato le non piccole difficoltà legate alle diverse assenze. Credetemi, dobbiamo restare con i piedi ben saldi a terra, abbiamo giocato solo 9 partite e il bello deve ancora arrivare. Superare questo Segromigno non è stato facile, dunque si può e si deve sottolineare la concretezza della mia squadra. Guardando le altre avversarie il Migliarino si conferma formazione di spessore, in grado di dare battaglia fino all’ultimo, stessa considerazione va fatta per Villafranchese e Carrarese Giovani. La Villafranchese di Conti forse gioca il miglior calcio del girone mentre i ‘marmiferi’ sono squadra compatta ben costruita e nella domenica più difficile ha sconfitto il Pontasserchio".

Concludendo sulla nona giornata, balza all’occhio dell’osservatore il punto d’oro preso dalla Filattierese a Massarosa. San Vitale sciupone, non sfrutta il fattore campo ed è affondato dal fanalino di coda San Paolo. Vince a fatica il Pontremoli sul Ricortola, grazie a un grande giocatore qual è Cervara. Finisce con un giusto pareggio tra Atletico Carrara e Dallas Romagnano. E proprio da Romagnano arrivano novità: il tecnico Michele Bertolini è stato sollevato dall’incarico, al suo posto sulla panchina del Dallas è stato chiamato Mchele Dati, già tecnico del Romagnano che milita in Prima categoria.

Ebal.