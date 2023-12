Calcio. Il programma dei recuperi in Prima e Seconda

La 14ª giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è andata in archivio. Ma per alcune compagini di Pistoia e provincia è già tempo di tornare in campo, fra oggi e domani per recuperare il turno saltato a causa dell’alluvione.

In Prima aprirà le danze il Tempio Chiazzano: alle 20,45 odierne, gli uomini di coach Panati saranno di scena a Lucca contro il Città di Capannori e dovranno vincere per cercare di risalire la china, avvicinandosi all’uscita dalla zona playout. Interessante anche il programma della Seconda: alle 21, il Cintolese terza forza del girone E farà visita al Prato Nord, mentre alle 20,30 al Barni si sfideranno il Montale Pol.90 Antares e il Pistoia Nord. A chiudere il quadro degli anticipi, il match previsto per le 21 di domani al Loik di Monsummano: il Borgo a Buggiano sembra aver trovato la quadratura del cerchio, ma dovrà dimostrarlo ben figurando contro un Chiesanuova che sta attraversando un momento positivo.