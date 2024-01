CALCIO: il programma della quattordicesima giornata. Terza categoria, il San Giusto alla prova Grignano. Derby Bacchereto-Carmignano

La pausa è ormai alle spalle: davanti c’è la 14ª giornata di campionato, che prenderà il via domani per chiudersi dopodomani. E per le formazioni di Terza Categoria è tempo di tornare in campo. Iniziando dalle gare del sabato, una delle quali vedrà impegnata la Valbisenzio Academy capolista del girone: gli uomini di Antonio Imbriano vogliono consolidare la vetta ed incrementare l’attuale margine di sei lunghezze sulla seconda forza del raggruppamento, ma saranno chiamati ad aggiudicarsi il derby con il Las Vegas che prenderà il via alle 14,30. E vincendo, la Valbisenzio metterebbe pressione anche alle due inseguitrici, visto che entrambe giocheranno domenica: il San Giusto secondo in graduatoria a 26 punti ospiterà alle 14,30 il Grignano, mentre la Polisportiva Naldi (terza a quota 23) farà visita all’Eureka alle 15,30. Nessuna delle due può permettersi di fallire, per avere la certezza di rimanere in corsa per la promozione diretta in Seconda Categoria.

Tornando alle partite di domani, da tenere d’occhio anche La Briglia Vaiano – BGV Soccer: il club vaianese occupa adesso la quarta piazza e regolando i poggesi potrebbe riavvicinarsi alle posizioni che contano. Anzi, potrebbe addirittura mettere nel mirino il secondo posto, a patto però di aggiudicarsi anche il recupero di mercoledì prossimo contro il Carmignano. Vuole risalire anche il Paperino San Giorgio, quinto: la banda Betti giocherà in trasferta contro il Montepiano fanalino di coda del torneo e mira a sfruttare questo "match ball". In contemporanea, si svolgerà anche il derby carmignanese fra Polisportiva Bacchereto – Carmignano, mentre alle 18,15 è previsto il fischio d’inizio di Eurocalcio "B" - Tobbiana. E a completare il quadro, ecco il terzo posticipo domenicale: La Libertà Viaccia affronterà a domicilio il Colonnata, alla ricerca di continuità.

Giovanni Fiorentino