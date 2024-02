Calcio Il punto di Seconda categoria. Fivizzanese e Montignoso ’braccano’ la capolista

Nelle tante mutevoli giornate del campionato di Seconda categoria trova collocazione di primo piano il clamoroso ko della capolista Carrarese Giovani (44 punti) contro il San Vitale Candia, che finalmente ha raccolto quanto spesso aveva lasciato per strada immeritatamente. Niente eufemismi e giri di parole: quando una capolista incassa in un colpo solo tre reti nei primi 35’ minuti, e come se non bastasse di fronte ai propri sostenitori, è evidente che parecchie cose non hanno funzionato. Non sarà una crisi, ma queste due ultime fermate interne qualcosa vogliono dire. Ne hanno subito approfittato Fivizzanese e Montignoso che, vincendo, si sono portate a un solo punto di distanza (43).

Nel derby lunigianese di giornata la Villafranchese (37 punti) ha espugnato il campo del Monzone (22) con un gol nel finale di Conedera. La squadra granata di Nicola Mastrini ha evidenziato amnesie nel reparto arretrato perdendo via via gli equilibri tattici. Di contro la Villafranchese di Conti è stata ordinata e ben disposta al sacrificio. Con questo successo è salita al quarto posto riacciuffando la Filattierese.

Continua, come setto, la marcia ascensionale del Montignoso impostosi con il classico risultato di 2-0 sui cugini del Ricortola (31 punti) grazie a una doppietta del bomber Matteo Costa (24 gol), capocannoniere del campionato. Per la squadra neroverde, invece, un punto nelle ultime quattro partite conferma il... rallentamento: la sconfitta in casa dello Sporting Camaiore non era un malessere passeggero, ma contro il Montignoso non è facile per nessuno.

Chi sembra tornata ai fasti d’inizio stagione è la Fivizzanese, vittoriosa sul campo del Massarosa (32) con una rete di Danny Costa. La squadra medicea (9 punti nelle ultime 3 partite) dopo aver imboccato la strada dell’umiltà adesso torna con il Montignoso a far sentire l’alito pesante alla regina Carrarese Giovani. Il vice cannoniere del torneo, Luca Micheli (20 gol), segna una doppietta che consente alla Filattierese (37), sotto di due reti, di salvarsi sul campo dell’Atletico Carrara (15). Nel prossimo turno proprio la Filattierese ospiterà la capolista.

Ebal.