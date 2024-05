Calcio, il Terre di Castelli gioca a Giulianova

Alle 16 si gioca l’andata delle semifinali nazionali per la D. Il Terre di Castelli gioca sul campo del Giulianova, in un "Fadini" da sold out con quasi 3mila spettatori (ritorno il 2/6 a Castelvetro): per mister Domizzi (foto) out Sakaj, Uhunamure, Massari e Gozzi, torna Scarlata, tutti disponibili negli abruzzesi. Chi passa sfida nella finale che vale la D (9 e 16/6) la vincente di Terranuova Traiana-Rieti. In campo anche il Granamica che ospita lo Zenith Prato (ritorno il 2/6 in Toscana), chi passa sfida nella finale che vale la D (9 e 16/6) la vincente di Castelfidardo-Unipomezia.

PROMOZIONE. Si gioca la finale playoff regionali Bobbiese-Faenza a Brescello (16,30), entrambe sono già ripescate assieme alle due sconfitte in semifinale Solarolo e Arcetana. Se Terre e Granamica liberano altri posti salendo in D questo l’ordine ripescaggi: Sp. Scandiano (vincente Coppa), Bibbiano, Valsanterno, Cattolica e Alsenese.