Calcio. Il torneo che diventa un Plus...valore

Calcio e disabilità: in Maremma la prima edizione del Torneo Plus. Genoa, Arezzo, Pisa e Pontedera hanno partecipato al primo evento per atleti con disabilità intellettivo-relazionali organizzato in Maremma. E’ stata una festa vera al centro sportivo Casamorino di Castiglione per torneo riservato ad atleti con disabilità intellettivo-relazionali, organizzato dalla Pro Soccer Lab, che da un anno ha dato il via al progetto della squadra Plus, iscritta al campionato regionale Figc. Al torneo hanno partecipato, oltre alla Pro Soccer Plus, anche Genoa, Olmoponte Arezzo, Freccia azzurra Pisa e Calciando insieme Pontedera. Le partite si sono svolte con gare da sette contro sette in due tempi da quindici minuti. Alla fine della manifestazione, vinta dall’Olmoponte di Arezzo, i giocatori sono stati tutti premiati e hanno continuato a fare festa insieme con i presenti. "La cosa che più ci rende orgogliosi – ha sottolineato Antonio Mazzini, tecnico della Plus – è pensare al percorso che hanno sostenuto questi ragazzi, allenandosi tutte le settimane al centro sportivo e partecipando due volte al mese alle partite del campionato regionale Figc".