Calcio Il “Torneo delle Frazioni“ accende i motori. Domani al Maracuja Beach sorteggio dei calendari

Il galà di presentazione, con sorteggio annesso di gironi e calendario, rappresenta come sempre il primo atteso squillo di tamburi del Torneo delle Frazioni di Montignoso – Memorial Giancarlo Paolini, il seguitissimo torneo di calcio giunto quest’anno alla sua XIX edizione. Il d-day è per lunedì 29 aprile alle ore 21 con location invariata rispetto allo scorso anno ovvero il Maracuja Beach del Cinquale. A condurre la serata sarà Simone Paolini, grande organizzatore del torneo e presidente dell’Associazione Giancarlo Paolini. Interverranno il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti ed il consigliere regionale della Lnd della Toscana Andrea Antonioli.

Quest’anno toccherà ai campioni in carica della Renella, per la prima volta vincitori della kermesse col successo ai rigori nell’inedita finale col Prado, provare a difendere il titolo dalle altre agguerrite frazioni. La competizione ogni anno nel mese di giugno appassiona l’intera popolazione di Montignoso che si ritrova allo stadio Del Freo per tifare i propri colori. Il clima che questo torneo di calcio riesce a creare è davvero magico e travalica i confini dello sport sconfinando nel sociale e rappresentando un momento di ritrovo per intere famiglie.

Gianluca Bondielli