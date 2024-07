Calcio Il Torneo delle Frazioni di Montignoso alle battute conclusive. Cerreto in finale, Cervaiolo ko. Decide il match Lucaccini

Cervaiolo

CERVAIOLO: Favret, Monaco, Costa, Picconcelli, Del Giudice, Tognoni, Coda, Bonuccelli, Manfredi, Vatteroni, Rustighi, Sacchetti, Bonni, Mustone, Poggi, Pucciarelli, Di Biagio, Mori. All. De Angeli.

CERRETO: Tognoni, Lazzini, Kabashi, Lucaccini, Pucci, Kthella, Papi M., Morelli,Guidi, Papi Y., Leone, Baldini, Turba, Venturini, Bonini, Canciello, Elisei, Ndoci, Vietina. All. Balloni.

Marcatore: 70’ Lucaccini (Cerreto).

MONTIGNOSO – Con una rete nel finale di partita, il Cerreto vince la seconda semifinale del torneo delle frazioni di Montignoso e vola in finale, in programma domenica alle ore 21.30, dove affronterà la Piazza. Sulla carta i favoriti della vigilia sono i ragazzi del Cervaiolo ma in campo a spuntarla è il Cerreto che, disputando una gara gagliarda, va a segno con Lucaccini a dieci minuti dal fischio finale. Una vittoria meritata, arrivata al termine di una partita giocata con impegno e volontà da una squadra combattiva, mentre il Cervaiolo è apparso sotto tono anche per merito degli avversari. Solita bella cornice di pubblico al Del Freo di Montignoso che domenica sera ospiterà l’atto conclusivo della tradizionale manifestazione. E per la prima volta in campo ci sarà la Piazza che non aveva mai raggiunto prima una finale, mentre dall’altra parte ci sarà il Cerreto che di finali ne ha già giocate due, vincendone una. Lo spettacolo è assicurato, come pure la coreografia.

A testimoniare l’importanza raggiunta negli anni dalla manifestazione è la designazione arbitrale della finalissima, affidata a Matteo Cangi, direttore di gara di Serie B e C che si avvarrà della collaborazione degli assistenti di linea Perlamagna e Smecca di Serie D. Inoltre sarà presente il presidente del comitato regionale della Figc Paolo Mangini che terrà il discorso iniziale.

