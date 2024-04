Calcio In Eccellenza domenica di ferma il campionato. Massese, obiettivo playoff. Non sono ammessi errori

Nuovo stop, questa volta imprevisto, per la Massese che questa domenica non scenderà in campo così come tutte le altre squadre del girone A di Eccellenza Toscana. Il campionato si fermerà per commemorare il compianto Mattia Giani, il giovane calciatore del Castelfiorentino deceduto lunedì dopo essersi accasciato in campo durante la gara col Lanciotto. La squadra bianconera proprio per questo motivo ha iniziato gli allenamenti con una giornata di ritardo questa settimana, il mercoledì, e terminerà le sedute nel pomeriggio odierno. Osserverà, poi, tre giorni di riposo prima di tornare a lavorare a partire da martedì prossimo seguendo la programmazione ormai collaudata.

Nel mirino c’è la gara interna contro il Valdinievole Montecatini, penultima della regular season. Per il momento non si registrano grossi problemi nella rosa bianconera. Zavatto e Terigi non hanno accusato ricadute così come capitan Vignali che ha rivisto il campo per l’ultimo scampolo di gara a Santa Croce sull’Arno dopo un’assenza forzata di oltre cinque mesi.

Sta recuperando pian piano anche Dutilh che non era stato inserito tra i convocati contro la Cuoiopelli per un piccolo contrattempo fisico. L’unico infortunato ad oggi rimane l’ivoriano Michael Scarf che è comunque anche lui in ripresa e con una settimana in più a disposizione potrebbe tornare arruolabile. L’impresa di agguantare il quinto posto diventa sempre più ardua per la Massese che ha bisogno di vincere le ultime due gare stagionali sperando nel contempo che River Pieve e Cuoiopelli compiano dei passi falsi. Dopo quella col Montecatini dovrà andare a giocare l’ultima di campionato a Perignano contro una Fratres che è ancora impelagata nella zona playout e che di conseguenza non potrà regalare nulla.

Gianluca Bondielli