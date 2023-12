Calcio, in prima categoria giornata da dimenticare per il serricciolo del patron battistini. Il ds Ruffini focalizza i limiti sul reparto avanzato: "Non riusciamo a finalizzare»

La difficoltà nel segnare e qualche incertezza di troppo sono costate molto care al Serricciolo che è tornato dalla trasferta contro il Capezzano con un pesante 4-0 sulle spalle. Un risultato difficile da digerire soprattutto se si considera la buona partenza dei gialloblù. "Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo – commenta mister Borghetti – in prima categroia creando diverse occasioni pericolose che, però, non siamo riusciti a concretizzare. Purtroppo come già successo in altre gare abbiamo pagato a caro prezzo due distrazioni. Ci abbiamo provato anche nel secondo tempo, ma il copione è stato il solito e l’epilogo è stato purtroppo piuttosto amaro. I nostri avversari sono stati nuovamente più cinici e per questo sono stati premiati da una vittoria che li proietta nelle zone più nobili della classifica".

Il ds Ruffini si focalizza sui limiti del reparto avanzato: "Che il Capezzano potesse essere superiore si sapeva anche alla vigilia. A noi mancavano quattro pezzi importanti, ma nonostante tutto abbiamo macinato gioco e siamo andati vicini al gol più volte. Il problema è che, pur creando tanto, davanti non riusciamo a capitalizzare. Dopo il primo gol subito ci siamo un po’ abbattuti. Poi è arrivato il raddoppio e la partita si è compromessa. Loro sono calati nella ripresa e noi abbiamo provato a rimetterci in carreggiata, ma non siamo arrivati a rete e alla fine abbiamo incassato altre due marcature. Contro una bella squadra, che lotterà per i playoff, non abbiamo demeritato, ma se non riusciremo a sbloccarci in attacco faticheremo a fare un buon campionato".

Ilaria Gallione