Calcio, in prima categoria i “galletti“ alzano bandiera bianca contro il forte corsagna. Santini neutralizza un rigore. Borghetti: "Serricciolo bello a metà. I ragazzi hanno disputato un ottimo primo tempo»

Un Serriciolo in emergenza ha tenuto testa al Corsagna per i primi 45 minuti, impostando la propria manovra e provando a trovare i varchi giusti per far male agli avversari. Poi alla lunga i lucchesi, quarta in classifica non a caso, sono venuti fuori e con un secco 3-0 hanno fatto proprio l’incontro.

"I ragazzi hanno disputato un bellissimo primo tempo – spiega mister Borghetti – giocando a viso aperto contro una squadra forte che esprime un ottimo calcio e che si trova in quella posizione di classifica con pieno merito. Nella prima frazione di gioco la mia squadra è stata ordinata e non ha subito tiri pericolosi. Anzi siamo stati noi ad aver messo in difficoltà la difesa avversaria. La palla più nitida è capitata dentro l’aria piccola sui piedi di Cantoni che, a tu per tu con il portiere, avrebbe potuto portarci al riposo in vantaggio. Invece abbiamo preso una loro ripartenza e un tiro da 30 metri si è stampato nella parte superiore della traversa. A quel punto è arrivato il duplice fischio, andando a riposo sullo 0-0. Dopo 15 minuti del secondo tempo la differenza l’hanno fatta i loro cambi che hanno dato più vivacità al reparto avanzato. Noi di contro ci siamo distratti e abbiamo concesso un penalty che Santini è riuscito a neutralizzare. Da lì in poi abbiamo subito il loro palleggio anche se i tre gol incassati sono venuti fuori da situazioni rocambolesche".

"Detto questo – conclude – faccio i complimenti all’avversario e ringrazio i miei ragazzi perché da diverse partite stanno dando il massimo, consapevoli di essere molto rimaneggiati a livello numerico".

Ilaria Gallione