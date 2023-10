Calcio In Prima Categoria i “galletti“ protagonisti all’Arcinaso (ore 15,30). Serricciolo deciso ad andare... Forte. Ruffini: "Siamo pronti a lottare»

Sfida interna per il Serricciolo che ospiterà all’Arcinaso, nella sesta giornata del campionato di Prima Categoria, l’ottimo Forte dei Marmi. Il match, in programma questo pomeriggio alle ore 15.30, si prospetta quindi entusiasmante ed aperto a qualsiasi risultato. Da una parte i gialloblù proveranno a dare continuità alla convincente vittoria di domenica scorsa contro il Pistoia e dall’altra i lucchesi, ad una sola lunghezza dalla capolista, tenteranno l’assalto alla vetta al momento occupata dal Marginone.

I tre successi con il Capannori, il Chiazzano e il Giovani Via Nova e soprattutto il recente pareggio con la prima della classe hanno permesso ai versiliesi di candidarsi come una delle squadre più accreditate alla promozione. L’unico intoppo in questo inizio di stagione è stata la sconfitta all’esordio contro il Pistoia, dopo la quale la loro marcia è decisamente cambiata. Un po’ diverso il cammino dei galletti che finora hanno alternato più risultati negativi, ben tre, a quelli positivi, due arrivati in trasferta.

"Oggi affronteremo in casa – afferma il ds Ruffini – una formazione che sarà una delle pretendenti finali al titolo. Per questo iniziare a fare dei punti in casa non sarà facile, ma sia io che mister Borghetti confidiamo nella grande voglia dei ragazzi di sfatare questo tabù. Loro hanno giocatori d’indiscusso valore come Lossi, Della Pina, Vaira, Tedeschi tanto per dirne alcuni, anche se l’elenco potrebbe essere più ampio, e una società che sta lavorando molto bene. Quello che è certo è che sarà una battaglia e noi non ci tireremo indietro, soprattutto perché arriveremo alla gara galvanizzati dalla seconda vittoria esterna".

Probabile formazione: Santini, Pennucci (Simonelli), Angelotti, Tazzini, Casciari (Antinori), Scarpa (Galeotti), Piscopo, Bonati, Dell’amico, Cantoni (Ninotti), Lisi. All. Borghetti.