CALCIO, IN PRIMA CATEGORIA IL DERBY TRA SERRICCIOLO E MULAZZO è STATO CONDIZIONATO dAL TERRENO PESANTE. Mister Borghetti: "Nel finale di gara abbiamo creato alcune potenziali azioni da rete»

Nella penultima fatica del 2023 il Mulazzo e il Serricciolo si sono spartiti la posta in palio, concludendo l’atteso derby sullo 0-0. "È stata una partita un po’ bloccata – spiega il mister dei gialloblù Borghetti – giocata sulle seconde palle e su duelli individuali, alcuni con interventi punibili con il cartellino rosso. Il campo era in condizioni pessime, non si riusciva a fare un passaggio palla a terra e questo ha decisamente limitato la nostra manovra, togliendoci un po’ le nostre caratteristiche, visto che siamo una squadra che prova a giocare. Abbiamo faticato soprattutto nel primo tempo, mentre nel secondo siamo riusciti a gestire molto meglio la palla, creando qualche potenziale occasione, soprattutto nel finale. Il pareggio – conclude –. lo ritengo giusto per quello che si è visto in campo, anche se potevamo pagare a caro prezzo il rigore, per me inesistente, che è stato concesso agli avversari".

Una sfida che, nonostante il punteggio, ha comunque divertito il pubblico presente sugli spalti del “Calani“ in cui i ragazzi di Strata hanno collezionato più opportunità, andando più volte vicini al gol. Tra tutte il già citato penalty calciato alto da Occhipinti, che avrebbe probabilmente cambiato le sorti dell’incontro, e la sua bella incornata su cui Santini si è fatto trovare pronto. Negli ultimi minuti anche i galletti hanno messo i brividi alla retroguardia avversaria con una bella azione di contropiede, fermata, però, dai locali. Sabato pomeriggio nell’ultima sfida dell’anno il Serricciolo recupererà l’ottava giornata in casa contro il Giovani Via Nova.

Ilaria Gallione