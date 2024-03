Calcio In Prima Categoria. Il Mulazzo di Strata cerca l’impresa in casa del Corsagna

Domenica, ore 15, allostadio “Remo Garibaldi“, a confronto due matricole, Corsagna-Mulazzo. I padroni di casa si presentano all’appuntamento contro i lunigianesi come la vera squadra rivelazione del campionato di Prima Categoria, secondo posto in classifica a cinque lunghezze dalla capoclasse Marginone, con un bottino di 48 punti, frutto di quindici vittorie, 45 gol all’attivo, nelle nove partite del girone di ritorno hanno messo insieme 27 punti. La squadra della Media Valle del Serchio si presenta al match della 25ª giornata forte di numeri da grande, tanto da essere considerata una sorta di corrazzata, in buona sostanza per i lunigianesi è arrivato il giorno della verità.

Se la squadra di Stefano Strata vuole ridimensionare il cammino dei neroverdi lucchesi, sa che ha solo due risultati a disposizione; imporre loro la divisione della posta, in alternativa mettere a segno la grande impresa che è quella della vittoria. In buona sostanza, quello che prenderà piede domani pomeriggio sulle rive del Serchio si annuncia match caldo e delicato per entrambe, sempre che alla distanza non venga condizionato dalla prudenza. Per quanto riguarda la formazione l’unico dubbio da risolvere riguarda il centrocampo D’Angelo squalificato. Probabile formazione: Leri, Santini, Bernieri, Malatesta, Rossi, Filippi, Ausili (nella foto) (Cham), Bortolasi, Luccini, Capo, Occhipinti.

Ebal.