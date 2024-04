Calcio In Prima il Mulazzo di Strata ospita i Giovani Via Nova. "Vogliamo i 3 punti»

Stefano Strata alla vigilia della partita di questo pomeriggio (ore 16) contro i Giovani Via Nova ha coniato uno slogan: "Se vuoi vivere forti emozioni, vieni al Calani". La matricola Mulazzo è rimasta fedele a questo motto del suo allenatore. Una domenica, quella passata che ha visto la squadra rossoblù imporsi sulla terza forza del campionato di Prima categoria Forte dei Marmi (47 punti) alla pari della Folgor Marlia. I tre punti conquistati in terra versiliese sono diventati estremamente importanti per assicurarsi con 270’ minuti di anticipo la matematica salvezza. Altri passi in avanti che collocano i lunigianesi al nono posto della graduatoria dietro squadroni come Capezzano, Capannori, Porcari.

"Per noi quella con il Forte dei Marmi era un secondo esame per questo finale di torneo, dove abbiamo messo insieme trenta punti su 39 – commenta Strata –. È logico e naturale che poteva essere vissuta con apprensione e anche tensione. Se poi aggiungiamo le difficoltà d’organico, è comprensibile che la prestazione della squadra è diventata impeccabile. Il carattere, la voglia di lottare fino in fondo da parte di tutti non è mai venuta meno. Quando il Mulazzo è in difficoltà emerge lo spirito di gruppo, la grande forza di spirito. Dato molto importante per questa fase finale del campionato. Nel pomeriggio arrivano i pistoiesi del Via Nova, noi non possiamo fare tabelle o guardare a casa d’altri. Abbiamo un solo risultato da raggiungere: la vittoria, che rappresenterebbe una sorta di piccolo capolavoro".

Ebal.