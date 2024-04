Calcio In Prima il Romagnano vuole i tre punti. Mister Dati mette nel mirino l’Unione Tempio

Match sulla carta abbordabile in Prima Categoria per il Romagnano che questo pomeriggio alle ore 16 ospita al “Raffi“ di Castagnara l’Unione Tempio Chiazzano, penultima in classifica. I pistoiesi al momento retrocederebbero direttamente senza neppure passare dai playout perché hanno un distacco abissale dalla quintultima (-15). Il Romagnano da parte sua è sicuro della salvezza ma vuol riscattare la sconfitta di domenica scorsa ad Agliana. Il mister Michele Dati per questa partita recupera in difesa Maestrelli, assente nell’ultima uscita, ma ha perso per tutto il finale di campionato Francesco Barbetti. Al fantasista amaranto, espulso alla mezzora di gioco contro il Pistoia, sono state comminate ben 5 giornate di squalifica per aver offeso il direttore di gara e bestemmiato ripetutamente. Il Romagnano non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’impegno perché già all’andata l’Unione Tempio Chiazzano è riuscita a fermarlo sul pari (1-1).

I convocati: Boemio, Fruzzetti, Bedini, Bertuccelli, Biagini Marco, Colasanto, Corsi, De Angeli, Dell’Amico, Mancini, Manzo, Mariani, Mussi, Nicodemi, Pucci, Viaggi, Filippelli, Pitanti, Maestrelli, Domenici.

Gianluca Bondielli