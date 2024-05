Calcio In Prima il Serricciolo festeggia la salvezza vincendo il derby. Borghetti: "Premiato il carattere dei ragazzi»

Ci sono volute 30 giornate, ma alla fine il Serricciolo ha conquistato la tanto ambita salvezza. Al termine di un percorso altalenante i gialloblù hanno raggiunto il proprio obiettivo, evitando i temuti playout, grazie alla vittoria in esterna contro il Romagnano. "È stata una gara giocata a viso aperto – commenta mister Borghetti – in cui abbiamo subito provato a fare la partita. Nei primi 10 minuti abbiamo avuto 4 nitide occasioni che non siamo riusciti a concretizzare, forse anche per la tensione che si è fatta sentire. Poi gli avversari hanno fatto un paio di tiri da fuori dove il nostro portiere si è fatto trovare pronto e da lì in poi abbiamo capito che dovevamo fare di più perché la posta in palio per noi era altissima".

"Siamo riusciti così a trovare la rete dalla distanza con Passeri – prosegue – e alcuni minuti dopo è arrivato il raddoppio con Cantoni che ha letto molto bene un’ incertezza difensiva degli avversari. Poi Bertuccelli si è inventato un gol, accorciando le distanze, e sull’1-2 siamo andati al riposo. Nel secondo tempo abbiamo concesso il palleggio 15/20 minuti ai locali, poi siamo riusciti ad alzare il baricentro e a guadagnare campo, riuscendo a creare un’altro paio di buone occasioni. Al 75’ è entrato Ninotti che si è reso subito protagonista con un gran gol di testa che ci ha riportato sul doppio vantaggio. Una situazione che è durata poco perché in un momento di rilassamento abbiamo commesso un fallo da rigore, trasformato da Ceccarelli. Il fischio finale che ha sancito il 3-2 ci ha fatto gioire per aver raggiunto il nostro obiettivo della salvezza".

"Vorrei ringraziare tutti i miei ragazzi – conclude – che mi hanno dato tantissimo, tutto lo staff tecnico, la società e chi ha lavorato dietro le quinte perché che ci hanno permesso di giocare questo undicesimo consecutivo campionato di Prima Categoria. Un traguardo non così scontato per una società piccola come l’Asd Serricciolo".

Ilaria Gallione