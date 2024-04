Calcio In Prima il Serricciolo recita il mea culpa. Borghetti: "Abbiamo disputato una bella gara"

"È stata nel complesso una bella partita, corretta e dove si è visto un buon calcio offerto da entrambe le squadre". Con queste prime parole mister Borghetti descrive l’andamento del match del Serricciolo che ha perso in esterna contro l’Atletico Lucca con il punteggio di 3-2. "Noi abbiamo sofferto molto il primo tempo – continua – e in due occasioni Santini ha fatto gli straordinari. Nonostante la bravura del nostro portiere abbiamo subito l’1-0 in modo fortuito con la palla che è carambolata sui piedi di un avversario che si è ritrovato a tu per tu con il nostro estremo difensore e ha messo in rete. Poi abbiamo avuto un paio di buone opportunità non sfruttate al meglio prima di subire il loro raddoppio. Dal 35’ ho inserito un attaccante e di conseguenza abbiamo cambiato assetto".

"Da lì in poi e per tutto il secondo tempo – prosegue – siamo riusciti a prendere completamente in mano la gara, schiacciando i padroni di casa nella loro metà campo. Abbiamo trovato quasi subito l’1-2 e dopo 10 minuti è arrivato il meritato pareggio. Abbiamo continuato ad accelerare e abbiamo collezionato altre palle gol che avrebbero potuto ribaltare la partita. Invece da una loro unica ripartenza una sfortunata deviazione di Piscopo su un traversone è costata il 3-2 finale".

"Sicuramente non posso rimproverare i miei ragazzi – concldue – perché ci hanno provato fino all’ultimo. Siamo stati, però, sfortunati, anche se dovevamo essere più bravi a farla girare a nostro favore".

Nella penultima sfida del campionato i gialloblù ospiteranno i cugini del Mulazzo.

Ilaria Gallione