Calcio In programma gare di qualificazione, ottavi e quarti di finale La Viareggio Cup approda sul campo del Ricortola

Si ricompone la partnership tra la Viareggio Cup e l’Asd Ricortola Calcio. Anche quest’anno, infatti, la celeberrima competizione di carnevale, paragonabile ad un mondiale per club riservato alla categoria Juniores, ha scelto di disputare diversi dei suoi incontri sul bellissimo impianto sportivo in erba naturale di via delle Pinete di proprietà del comune di Massa ma in gestione da una vita alla società neroverde che lo cura come un “figlio“. Nello specifico la prossima settimana il campo di Ricortola diventerà la "casa" del Torino perché ospiterà due incontri di qualificazione che avranno come protagonista la squadra granata: il primo martedì 13 febbraio alle ore 15 nel match contro gli ucraini del Rukh, la seconda giovedì 15 febbraio allo stesso orario contro gli Uyss di New York.

Anche in questa 74° edizione della Viareggio Cup l’Asd Ricortola ha avuto il benestare per non limitarsi alle sole gare di qualificazione ma avere una vetrina anche per quelle successive ad eliminazione diretta. Il manto erboso di via delle Pinete sarà teatro di un ottavo di finale martedì 20 febbraio e di un quarto di finale giovedì 22 febbraio, entrambi sempre alle ore 15. Nella kermesse viareggina, che prenderà il via lunedì prossimo, sarà coinvolto un altro impianto della nostra provincia, l’Ilio Traversa di Fossone, che ospiterà tre gare del girone di qualificazione che include la Carrarese.

Nello specifico si disputeranno nel campo in sintetico di Fossone i seguenti match: Carrarese-Beyond Limits il 12 febbraio (ore 15), Stella Rossa-Beyond Limits il 14 febbraio (ore 15), Carrarese-Stella Rossa il 16 febbraio (ore 15). Chi vorrà assistere a match di alto livello della Coppa Carnevale potrà farlo anche senza uscire dal nostro comprensorio.

Gianluca Bondielli