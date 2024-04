Calcio, In promozionE festa grande in casa rossoblù dopo il rotondo successo contro il pieve foscana. La San Marco Avenza di mister Alessi conquista la salvezza con tre turni d’anticipo

La San Marco Avenza ha centrato l’obiettivo salvezza con tre giornate d’anticipo nel campionato di Promozione e lo ha fatto nel migliore dei modi con una bella goleada per 6 a 3 contro il Pieve Fosciana. La domenica di festa è stata aperta da un giocatore simbolo della società avenzina come Gabriele Doretti, arrivato a quota 35 reti complessive con la maglia rossoblù, che a 34 anni sa ancora essere decisivo ma il tratto saliente della squadra di David Alessi è la sua "anima" giovane. A darne conferma è stata la doppietta di Emanuele Smecca, classe 2003, salito in doppia cifra a livello realizzativo. Dieci gol rappresentano un bottino sicuramente ragguardevole per un esterno d’attacco per di più in quota. Un’altra rivelazione rossoblù è risultata Pietro Donati, attaccante classe 2004 che con la doppietta di domenica è salito a 6 reti stagionali. Dal girone di ritorno, inoltre, la San Marco sta giocando stabilmente con un portiere dell’annata 2005, Gabriele Baldini, che è cresciuto in maniera esponenziale. Tutto questo senza contare l’altra quota Lorenzo Aliboni (2003) ed i diversi giocatori in squadra nati dal 2000 in poi che gravitano stabilmente nell’undici titolare come Niccolò Conti (2001), Lorenzo Dell’Amico (2002), Filippo Della Pina (2002), Luca Franzoni (2002), Pietro Lattanzi (2001) e Marco Orlandi (2002). Tutti elementi che fanno sì che quella della San Marco sia una delle squadre con l’età media più giovane del campionato.