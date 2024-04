Calcio, In promozione i rossoblù di mister davide alessi a caccia del quarto successo consecutivo. La San Marco Avenza ritrova l’esperienza di Lorenzo Pasciuti contro il Settimello

Non ha più nulla da chiedere a livello di classifica la San Marco Avenza a questo campionato di Promozione ma gli stimoli non mancano ugualmente in questo finale di stagione ai ragazzi di David Alessi e le tre vittorie consecutive stanno lì a testimoniarlo. Non concederanno sconti, quindi, i rossoblù neppure al Settimello che questo pomeriggio (ore 16) arriverà allo stadio Paolo Deste di Avenza già sapendo che sarà chiamato in ogni caso all’appendice del playout per salvarsi. I fiorentini sono quartultimi in classifica ed in questi ultimi due turni devono solo cercare di non farsi riprendere dall’Alleanza Giovanile che è dietro di 4 punti.

La San Marco ritrova finalmente Lorenzo Pasciuti che ha dovuto saltare gli ultimi quattro incontri per una squalifica anche eccessiva. L’ex serie A andrà ad accrescere il livello qualitativo del centrocampo avenzino. A livello di formazione l’unico problema per mister Alessi è la borsite che affligge il giovane portiere titolare Gabriele Baldini e che quasi sicuramente lo costringerà a saltare la partita. Tra i pali potrebbe andare l’esperto Tognoni o, in alternativa, il tecnico massese potrebbe scegliere di dare un riconoscimento al portiere della Juniores Thomas Giromini. Per il resto è previsto poco turn over anche perché i ragazzi dell’Under 19 hanno disputato ieri la loro ultima partita del campionato Elite Regionali. Spazio, quindi, ai soliti 14/15 giocatori di movimento della rosa.