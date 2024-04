Calcio In Promozione la San Marco si prepara alla volata finale. Alessi: "L’obiettivo è il traguardo salvezza»

Si prepara al rush finale la San Marco Avenza che deve mettersi alle spalle l’eliminazione in semifinale di Coppa per tornare a concentrarsi sul campionato come sottolineato dal tecnico David Alessi.

Cosa chiedete a queste ultime 5 gare di campionato?

"Innanzitutto di fare prima possibile quei punti che ci servono per garantirci matematicamente la salvezza. In secondo luogo proseguire nel progresso di crescita di una squadra molto giovane".

Si riparte dalla trasferta di Monsummano. Come giudica a livello di difficoltà questo finale di torneo?

"Non sarà una trasferta semplice perché non abbiamo più Verona e non ci sono Pasciuti e Conti per squalifica ma la squadra ha dimostrato di saper sopperire alle assenze. Per il resto più che dagli avversari dipenderà da come interpreteremo noi queste ultime gare".

E’ rimasta un po’ di delusione per l’uscita dalla Coppa?

"Sicuramente sì perché avevamo eliminato formazioni qualitativamente superiori come Pontremolese, Pietrasanta e Larcianese ed abbiamo perso contro una buona squadra ma alla portata. Abbiamo pagato il fatto di avere con soli tre vecchi e tutti giocatori nati dal 2000 in poi molti dei quali non avevano mai giocato una sfida del genere. La tensione si è fatta sentire così come l’assenza di Verona".

Questa semifinale ha influito un po’ anche sul rendimento recente in campionato dove avete perso 3 delle ultime 4 gare?

"Anche a livello inconscio l’aspettativa di questa sfida un po’ si è fatta sentire. Nelle ultime gare, poi, ho tenuto a riposo qualche giocatore che non era al meglio proprio per evitare di perderlo più avanti".

Al momento che bilancio si sente di fare?

"Io sono contentissimo di questi ragazzi per due ragioni. La prima è che mi danno piena disponibilità e posso fare anche cinque allenamenti alla settimana se voglio. La seconda è che sono interessanti e possono costituire la base da cui ripartire il prossimo anno".