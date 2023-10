Calcio In Promozione l’Azzurra di patron Aprili è in serie positiva "La Pontremolese ha grandi potenzialità"

È stata decisamente una vittoria importante quella che la Pontremolese ha conseguito sul Lunezia a spese del mai domo Castelnuovo Garfagnana. Innanzitutto, ha permesso all’Azzurra di incrementare la serie positiva iniziata alla seconda giornata con i tre punti conquistati contro l’Alleanza Giovanile, proseguita con il pareggio in esterna contro la Real Cerretese, poi i successi contro San Marco Avenza, nel turno infrasettimanale in casa della Lampo e domenica contro l’undici gialloblù.

Castelnuovo Garfagnana che nel primo tempo ha imposto al match un ritmo davvero impressionante e concludere la prima frazione in vantaggio (0-1), all’avvio della ripresa il tecnico marmifero Bracaloni prima innestava nel motore Bresciani, subito dopo Menichetti e il furetto Iaparoli, operazioni che di fatto facevano saltare i piani dell’undici di Pisciotta uscito sconfitto dal big match della settima giornata che presenta una classifica affascinante, emozionante. Perennemente ballerina in riferimento ai famigerati cinque posti (pardon, quattro: il San Piero a Sieve (una gara in più), in parecchi sostengono che è inattaccabile).

Sotto questo aspetto i frequentatori dei piani nobili della classifica del campionato di Promozione, hanno molto da imparare. Non a caso l’attuale “ammucchiata“ ai vertici ci conferma equilibrio, equilibrio, equilibrio, ha portato alcuni addetti ai lavori a sentenziare che "il girone A di Promozione oggi assomigli all’Eccellenza". In definitiva si tratta di un complimento rivolto ai frequentatori dei piani alti. Se ci sono otto squadre nello spazio di cinque punti (i numeri parlano dal San Piero a Sieve al Castelnuovo racchiuse in un fazzoletto), divertimento assicurato fino a maggio.

Più convinto e addirittura euforico, il presidente Aprili ha così commentato la vittoria. "Ero sicuro delle potenzialità della squadra e, quindi, di riuscire ad ottenere i tre punti. L’Azzurra ha mostrato la sua mentalità vincente, forza di carattere, volontà".

Ebal.