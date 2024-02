Calcio, in promozione riflettori puntati alla “Covetta“ (ore 15) dove si disputerà un derby carico di significati San Marco, prova di maturità contro la Pontremolese. Guai muscolari per Pasciuti

Dopo il turno forzato di riposo la San Marco Avenza si rimette in moto nel campionato di Promozione ma l’ostacolo davanti a sé questa domenica è grande. Parliamo della Lunigiana Pontremolese, al momento prima in classifica seppur con una gara in più del Viareggio e con la vittoria sulla Larcianese ancora pendente per un reclamo in corso. Quella di oggi (ore 15) alla Covetta è una sfida molto sentita tra due società limitrofe che hanno obiettivi opposti. Puntano decisamente alla promozione i lunigianesi che hanno fatto investimenti importanti mentre gli avenzini cercano di ottenere una salvezza tranquilla.

La squadra di David Alessi prima della sosta aveva messo insieme quattro risultati utili consecutivi più il passaggio alla semifinale di Coppa. Riparte, dunque, da un buon viatico così come l’Azzurra che delle ultime 9 gare ne ha persa sul campo solo una a Casalguidi nel recupero pre-natalizio. In casa rossoblù sono arrivate cattive nuove negli ultimi giorni. Ieri mattina si è fermato Pasciuti nella rifinitura per un problema all’adduttore ed è in forte dubbio. Venerdì Donati è finito al pronto soccorso per un colpo fortuito alla testa in allenamento curato con quattro punti di sutura. Dell’Amico è tornato ad allenarsi solo ieri dopo un virus patito in settimana. Il mister massese, insomma, qualche problema di formazione lo avrà eccome. Sul fronte opposto nella Lupo ci saranno diversi ex come Cacchioli, Bruzzi e Vicari oltre a Costi arrivato in prestito.