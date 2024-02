Calcio In Promozione splende il sole in casa rossoblù San Marco, Alessi guarda al futuro con grande ottimismo

Con il netto successo esterno per 4 a 1 sul Viaccia la San Marco Avenza ha compiuto domenica un altro passo importante per uscire dalle sabbie mobili della zona playout. "Abbiamo fatto un grande primo tempo – commenta il tecnico David Alessi (nella foto) –. Siamo andati al riposo sul 2 a 0 a nostro favore ma il vantaggio poteva e doveva essere molto più largo viste le tante occasioni avute. Nella ripresa abbiamo preso gol sull’unica sbavatura difensiva ma la reazione è stata immediata e abbiamo concluso con un risultato rotondo".

La San Marco rimane quintultima ma adesso è a soli due punti proprio dal Viaccia e con una partita in meno. Al momento i rossoblù sarebbero ugualmente salvi per la forbice di punti (ben 14) che li separa dal Maliseti, penultimo. Proprio il Maliseti domenica sarà ospite alla Covetta. "Battendoli ci porteremmo a +17 su di loro – anticipa il mister apuano – e ipotecheremmo la salvezza. Più in generale adesso ci attendono tre gare fondamentali nel giro di otto giorni contro Maliseti, Casalguidi e Luco. Il nostro obiettivo è di ritrovarci in una situazione di classifica tranquilla al termine di questo trittico in modo da poterci concentrare poi sulla semifinale di Coppa. Io sono fiducioso perché la squadra ormai ha intrapreso da fine dicembre un percorso diverso. Delle ultime 9 gare ne abbiamo vinto 5 e pareggiate 3 perdendone solo una, immeritatamente, contro la Pontremolese.