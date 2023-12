Calcio In Promozione tiene banco il mercato Pontremolese, presi Vicari e Magistrelli

Ce ne fosse uno che dice no: anche a piedi, pur di venire alla Pontremolese 1919. In un mercato di riparazione ricco di movimenti, quando squillano, i telefonini di diversi giocatori, chi risponde spera che a chiamare sia l’uomo-mercato Simone Lecchini o tutt’al più il procuratore che dice: "È fatta". Come sono cambiati i tempi, da quando al vertice della società di piazza Caduti di Superga è salito Pier Giorgio Aprili. Il nuovo corso dettato dallo staff dirigenziale dell’Azzurra poggia su programmi solidi, mirati a raggiungere il palcoscenico dell’Eccellenza è la miglior cartina tornasole.

Detto questo, la concatenazione degli eventi se ha ancora un significato c’è da aggiungere che Simone Lecchini dopo aver servito quest’estate su un vassoio d’argento a mister Bracaloni prospetti di spessore per il campionato di Promozione quali Cacchioli, Petracci, Bresciani, Seghi e non ultimo Martini, ha stupito ancora assicurandosi due giovani profili con trascorsi in Serie D e in Eccellenza, definendo, per la gioia del nocchiero Aprili con Matteo Vicari e Federico Magistrelli. Il trequartista di Filetto, classe 2004, dopo l’esperienza vissuta alla San Marco Avenza, torna alla casa madre a titolo definitivo, mentre il difensore passa dalla Fezzanese all’Azzurra a titolo temporaneo, entrambi l’altra sera alla presenza del vicepresidente Michele Beghini, del ditti Lecchini e della segretaria Cristina hanno messo nero su bianco.

"Sono soddisfatto di aver scelto di ritornare dove sono cresciuto – afferma Vicari –, giocherò in una squadra ambiziosa e di blasone, sono qui per portare il mio contributo. Ritorno in un ambiente sano, con tanti giocatori forti di una curricula importante, convinto che esistono le basi per arrivare in alto".

"Ho trovato un bell’ambiente – le prime considerazioni del difensore spezzino –, dove si lavora in proiezione di un traguardo importante. Il direttore mi ha illustrato il progetto e ne sono contento di entrare a farne parte".

Ebal.