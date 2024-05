Calcio, In secondA CATEGORIA è tempo di bilanci. La Filattierese saluta i tifosi con una sconfitta. I castellani falliscono l’obiettivo playoff

I castellani dopo la sconfitta di tre domeniche fa in casa del Ponte alle Origini (2-1), si sono ripetuti nell’ultima giornata della regular season lasciando sul terreno della “Selva“ contromla capolista Montignoso, non solo i tre punti, ma anche buona parte della loro credibilità costruita in questi lunghi sette mesi. La Filattierese si congeda dal campionato di Seconda Categoria cancellando quanto di positivo aveva realizzato nelle 28 giornate e, per di più ha subito contestazioni dei vertici societari e quelle dei tifosi che in anticipo avevano preso la strada di casa. Un tracollo inimmaginato da parte della squadra di piazza Castello dopo un percorso straordinario che avrebbe potuto sfociare nella conquista degli spareggi-promozione che, se raggiunti sarebbe stato un risultato di prestigio.

Lo “sbandamento“ finale ha cancellato domeniche gonfie di felicità, innaffiato di pianti di gioia il glaciale Magnani e la storia del calcio verdeoro Della Zoppa, che hanno sofferto e lavorato per giorni e mesi con competenza e tanto entusiasmo per mettere insieme un impensabile miracolo calcistico che all’avvio della stagione 2023/2024 in pochi avevano pronosticato, fra questi pochi il vulcanico operatore di mercato Angelo Pagani, alla fine rimasto di ghiaccio.

Nelle considerazioni di fine stagione vanno ‘eletti’ alcuni prospetti come Bertipagani, Gerali, Pinzuti, prospetti che nei piani della Filattierese avrebbero dovuto fare differenza che nei momenti di maggior pressione hanno deluso mettendo in bella mostra la fragilità, a fine giugno saranno lasciati liberi di scegliersi una nuova destinazione.