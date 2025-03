Calcio In Seconda Categoria. Obiettivo playoff. Il San Vitale Candia torna in corsa

Ultimi 270 minuti in Seconda Categoria che nella finalissima di Coppa Toscana ha consegnato il passaporto al palco della Prima alla Carrarese Giovani e prendendo in considerazione l’attuale classifica che nell’eventualità venisse confermata aprirebbe la disputa dei playoff oltre che al Migliarino (52 punti), Monzone (48), Villafranchese (47), anche al Corsanico (42) e al San Vitale (41) di mister Bertelloni (nella foto) che al momento sono fuori dalla forbice, ma con forti potenzialità numeriche per rientrarvi. Per quanto riguarda le zone ad alto rischio, l’Atletico Carrara dalle 15,30 è di scena al “Paoli“, ospite della Folgore Segromigno.

L’appuntamento più intrigante della ventottesima giornata è quello in programma a "Le Colline“ a Bargecchia tra i padroni di casa del Corsanico e il San Vitale. La squadra di Bertelloni contro i collinari versiliesi è impegnata ad inseguire la vittoria per mettere in cassaforte altre certezze per entrare a far parte nell’area del minitorneo degli spareggi promozione. Una eventuale sconfitta della squadra massese rimetterebbe in discussione l’obbiettivo. Insomma, niente male come domenica che manda la Filattierese al “San Paolo“ contro l’ultima forza del torneo Pieve San Paolo. Castellani che si calano nel match con il dichiarato intento di prendere l’intera posta in palio. In via delle "Pinete" giocano Ricortola e Villafranchese partita che vale doppio per i neroverdi di mister Brizzi. Sul “Scirea“ il Monzone è impegnato a mandare fuori strada i padroni di casa del Pontasserchio.