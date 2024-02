Calcio In Seconda Fivizzanese e Montignoso balzano in vetta Carrarese G. in affanno Filattierese irresistibile

La domenica numero 21 che mandava in visione il big match Filattierese-Carrarese Giovani ha detto che la lindezza degli schemi della squadra marmifera fossero arrugginiti si sapeva (o si doveva sapere) fin dalla vigilia della partitissima. Le ultime uscite avevano chiaramente indicato un abbassamento di pressione, foschia mentale e inevitabile stanchezza. L’ex reginetta Carrarese Giovani dopo le due fermate a domicilio impostagli da Massarosa e San Vitale, non convince un’altra volta, questa davanti ai ragazzotti della Filattierese diretti dal duo Della Zoppa-Magnani, bravi nel seminare trappole nelle quali è finito l’undici gialloblù di mister Nardini. Ad ogni modo la squadra verdeoro vista all’opera contro i marmiferi ha dimostrato di essere viva, di promettere un gran finale.

"Oggi più di ieri – dice il ds Pagani – si può dire che per quanto concerne la conquista dell’area playoff ci sono ancora tanti punti interrogativi. La Carrarese si è dimostrata squadra arcigna, difficile da prendere per le corna e averla battuta, oltre a caricarci sul piano mentale, conferma che i ragazzi portano dentro quelle potenzialità psicologiche e tecniche per lottare fino alla fine. Adesso ci sono ancora tre scontri importanti e i primi caldi della stagione possono giocare brutti scherzi a tutti. Si potrebbero verificare tracolli impensati e la classifica da domenica sera ha evidenziato una nuova faccia".

Infatti, sul tetto più alto della graduatoria del campionato di Seconda Categoria da domenica sventolano due bandiere: quella della Fivizzanese e del Montignoso, rispettivamente vittoriosi contro San Prospero Navacchio e Pontasserchio. Detto questo è appena il caso di aggiungere che a parte la Filattierese e le due reginette, nessuna delle pretendenti scoppia di salute, anzi non ve n’è una che non sia afflitta da qualche doloretto o da qualche scottatura. Il campionato è comunque godibile, non foss’altro per il suo andamento convulso e imprevedibile. Molti giocatori, che in passato facevano la differenza, adesso sono in crisi, se non addirittura in declino.

Ebal.