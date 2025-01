Calcio In Seconda prova di forza della Carrarese Giovani. Vola la Fivizzanese. Pontremoli rigenerato

Tra i fatti salienti della 17ª giornata del campionato di Seconda Categoria c’è la vittoria roboante della Carrarese Giovani sulla Villafranchese. Ai marmiferi gli risponde la capoclasse Fivizzanese che con un gol del solito Bruno Salku affonda il mai domo San Vitale mentre c’è da registrare il successo del Migliarino sull’Atletico Carrara che si mantiene fuori dall’area dei playout. Infine, c’è da segnalare la vittoria del Pontremoli di Massimo Preti contro l’ambizioso Pontasserchio.

Sul rettangolo di gioco del “Romito“ si è vista una squadra umile, modificata nell’atteggiamento, ricaricata sotto il profilo agonistico, che ha fatto della semplicità e della condotta giudiziosa una sua caratteristica importante, prendendo spinta dal gol di Cervara che con la marcatura di domenica ha acceso la forza d’urto di una formazione che ha lottato fino al 96’. Un successo che vale oro. Il ricorso alla frase ci sta tutto. Non è che da un momento all’altro, il Pontremoli sia diventato grande, però il lavoro di Massimo Preti trova il giusto riscontro.

Ritornando al centro sportivo “lIlio Traversa“, la premiata ditta Papi-Ragonesi demolisce le resistenze della Villafranchese, dando prova di maturità, di tamponamento e di rilancio, grazie alle ripartenze di Canesi e Del Bergiolo mobili ed essenziali. L’undici di Massimiliano Incerti è apparso rivitalizzato in attacco, con Iardella che rende secondo le sue risapute potenzialità quando, come domenica è stato sostenuto da una adeguata collaborazione.

Straordinari per la Carrarese Giovani, domani alle 14,30 di nuovo in campo per la partita di Coppa Toscana che li mette contro il Pontasserchio. Il Monzone con una difesa ben bloccata, e con un duttile centrocampista come Sacchetti, il lavoro del concreto Fini ha avuto ragione di un indomito Ricortola, affidato alle “cure“ del santone Brizzi. La Filattierese sul campo del Corsanico si è vista costretta ad alzare bandiera bianca.

Ebal.