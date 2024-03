Calcio, In serie c2 il futsal massa ha tenuto testa e avrebbe meritato almeno un punto contro la corazzata Cus pisa Coach Aliboni: "Il risultato non è arrivato ma la prestazione è stata convincente" Il Futsal Massa si arrende al Cus Pisa in un match equilibrato e intenso. Nonostante la sconfitta, il coach Aliboni elogia la prestazione dei suoi ragazzi e punta ai playoff.