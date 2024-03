Calcio, In Terza Categoria il derby disputato al “Tolaro“ ha regalato emozioni e spettacolo. Il Pontremoli di Capiferri affonda il Vallizeri nonostante la doppietta di Petacchi Il Pontremoli vince 4-2 contro il Vallizeri in un derby combattuto. Ramaj e Zuccarelli segnano per gli ospiti, mentre Petacchi porta speranza per i padroni di casa. Ferrara e Polloni chiudono il match con due gol che sanciscono la vittoria degli ospiti.