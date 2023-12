Calcio In Terza Categoria recuperata la 5ª giornata Marina travolgente Manita del Pontremoli

Vallizeri

2

Marina di Massa

5

VALLIZERI: Gavellotti, Kadiu (62’ Castellotti), Mariani (56’Nouiti), Sadiq, Mariani, Es Saharoui, Ginesi, Bernieri (53’Moscatelli), Petacchi, El Attifi, El Khir. All.: Albareni.

MARINA DI MASSA: Nardini, Pezzanera, Spallanzani, Richieri, De Angeli, Albano (46’ Del Mancino), Finelli (66’ Ricci Andrea), Ricci Luca, Fubiani (74’ Tosku), Rubino Mirko (63’Panati), Salini (89’ Rubino Raffaele). All.: Balloni.

Arbitro: Smecca di Carrara.

Marcatori: 4’ rig. 26’ e 86’ Salini, 18’ Es Saharoui, 43’ De Angeli, 78’ Nouiti, 94’ Panati.

Note: ammoniti: Finelli, Rubino Mirko, Richieri, Ricci Andrea, Salini, Ginesi, Petacchi, Sadiq, Nouiti. Angoli: 9-6.

VILLAFRANCA – Sotto quella pioggia fina del “Bottero“, ValliZeri e Marina di Massa nel recupero della quinta giornata d’andata del campionato di Terza Categoria hanno mandato in visione sette gol, alcune azioni travolgenti, amnesie difensive, pochi picchi di tensione, nove ammoniti con l’imprendibile Salini autore di una tripletta. In buona sostanza il Marina di Massa ha “straripato“, infliggendo ai valligiani una dura punizione.

Gli uomini di Albareni non hanno fatto in tempo a entrare in partita che al quarto minuto venivano “sorpresi“ una prima volta su calcio di rigore da Salini, padroni di casa, si fa per dire, rimettevano in parità il risultato al 18esimo con Es Saharoui bravo nel risolvere una mischia, da lì fino alla fine del primo tempo la squadra ospite andava ancora a segno con Salini e con una spizzicata di De Angeli portava tre le marcature.

Nella ripresa dopo una costante pressione dei valligiani al minuto 78’ Nouiti riapre la partita e nel tentativo di riequilibrare il risultato si espongono al contropiede dei marinelli e su questi vengono affondati altre due volte, la prima con Salini e la seconda con Panati.

I risultati che completasbno il quadro della 5ª giornata: Podenzana-Icf Fosdinovo 0-1; Sporting Marina-Pontremoli FC 2-5; Spartak Apuane-Monti 2-2; Salavetitia Seravezza-Don Bosco 3-2.