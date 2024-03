Calcio In Terza oltre un centinaio i tifosi al seguito dello Spartak. Pontremoli a tutto gas. Oddo decide il match

Pontremoli

2

Spartak Apuane

1

PONTREMOLI: Gjoka, Ramaj, Lecchini, Ribolla, Tarantola, Bardini Riccardo, Bardini Francesco (57’ Oddo), Chakir (78’ Rossetti), Ferrara, Zuccarelli, Polloni. All.: Capiferri.

SPARTAK APUANE: Bandini, Bertipagani (58’ Nicoletti), Manfredi, Del Giudice (54’ Borsalino), Baldi Galleni, Gianardi, Bongiorni, Buffa (69’ Ricci), Della Pina, Magnani (71’ Bertocchi), Tavoni (81’ Turba). All.: De Angeli.

Arbitro: Ricci di Carrara.

Marcatori: 64’ Ferrara, 67’ Della Pina, 79’ Oddo.

PONTREMOLI – I ragazzi di Riccardo Capiferri grazie a due autentiche prodezze hanno interrotto la striscia di risultati utili consecutivi dello Spartak Apuane, ventiquattro punti conquistati nelle ultime dieci partite. Il vecchio “Romiti“, invaso da un centinaio di tifosi biancorossi con tanto di pullman, alla fine va in tripudio, l’area playoff si avvicina. Pontremoli e Spartak Apuane mandano in visione grande calcio, a confronto due squadre che onorano lo spettacolo con uno slancio agonistico di inizio stagione. E mentre il Pontremoli può passare alla cassa con denaro contante, lo Spartak resta immeritatamente indietro a contare gli spiccioli. Viene trafitto nella parte finale, grazie a un cambio azzeccatissimo operato da Capiferri. Una vittoria firmata da due pontremolesi.

La prima “griffe“ è di gran moda: Ferrara che non sta a guardare la partita, ma si sbatte su ogni pallone, al 64° Ramaj lo cerca con un lungo passaggio a centro area, l’uomo d’oro dell’attacco pontremolese (12 reti) con perfetta scelta di tempo di testa fulmina Bandini. Stupendo. Ma sull’altro fronte c’è uno Spartak che non è squadretta, anzi tutto il contrario, con Della Pina, bravissimo nell’inserirsi in un bisticcio difensivo infilava Gjoka per il meritato 1-1. Dunque, fuori Bardini Giuseppe e dentro Oddo che al 79’ conclude in rete un’azione personale. Viva il Pontremoli, dunque, ma onore allo Spartak che ha dimostrato di essere squadra in grado di lottare fino alla fine.

Ebal.