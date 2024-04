Calcio juniores elite. Il pareggio spegne i sogni della Zenith

E’ un pareggio che fa dire addio a ogni sogni di vittoria del campionato quello ottenuto per 0-0 al Chiavacci dalla Zenith Prato nel campionato Juniores Elite. I bluamaranto potevano solo vincere nella sfida interna contro l’ultima in classifica e già retrocessa da settimane San Marco Avenza e invece è arrivato un pari a reti bianche che al momento costa anche il terzo gradino del podio. Perché Affrico e Pontassieve vincono e si portano sul +2 rispetto ai pratesi. Un peccato per la Zenith Prato, anche perché la capolista Fratres Perignano ha impattato 1-1 ad Arezzo contro l’Academy e c’erano tutte le possibilità per riaprire la corsa per il primo posto. Niente vittoria nemmeno per il Maliseti Seano che impatta 1-1 sul terreno di gioco del San Giuliano. In questo caso ai ragazzi di mister Di Vivona non basta la marcatura di Menichetti, neutralizzata dalla rete di Buzzanca. In questo caso le ambizioni salvezza dei padroni di casa si sono rivelate decisive, mentre il Maliseti Seano non può più raggiungere la zona Coppa Toscana distante otto lunghezze.