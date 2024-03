CALCIO JUNIORES ELITE. La Zenith batte il Grassina ed è quinta

Si riapre la corsa al vertice per la Zenith Prato nel campionato Juniores Elite. I bluamaranto battono 3-0 il Grassina e mantengono il passo delle migliori nel massimo campionato toscano di categoria. Con i tre punti ottenuti in trasferta per merito delle reti di Marrano (doppietta) e Ammendola i pratesi salgono a quota 42, che valgono la quinta piazza. Il distacco dal secondo posto è però di sole due lunghezze, mentre sono cinque i punti di ritardo dalla capolista Fratres Perignano. A proposito di prima della classe, la Zenith Prato sperava in un favore da parte dei cugini del Maliseti Seano per fermare la capolista. La truppa di mister Di Vivona però ha ceduto di misura in trasferta per 1-0 sotto la rete di Carrai. I gialloblù-amaranto così si ritrovano in settima piazza a pari merito con la Sestese. Dando uno sguardo al prossimo turno, la Zenith Prato affronterà al Chiavacci il Fornacette Casarosa, mentre il Maliseti Seano attende al Comunale l’Affrico: nel primo caso i bluamaranto hanno l’obbligo dei tre punti, nel secondo il Maliseti Seano sfida la terza forza del campionato.