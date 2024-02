Calcio Juniores nazionale. Biancazzurri in crisi. Ko amaro con il Forlì

Niente da fare. La Juniores nazionale del Prato è ufficialmente in crisi. I biancazzurri vanno ko anche nello scontro diretto di Forlì e incassano la quarta sconfitta consecutiva, restando a quota zero come bottino di punti nel 2024. Un’involuzione di risultati inattesa quella che vede protagonisti i lanieri, che a fine 2023 sembravano candidati a potere lottare fino all’ultima giornata per il titolo e che invece hanno iniziato in modo terribile il nuovo anno. Contro il Forlì arriva un’altra sconfitta di misura, col risultato di 1-0. Un solo gol di scarto proprio come successo in casa contro il Ravenna, e che conferma le evidenti difficoltà dei biancazzurri sotto porta. I lanieri sono infatti rimasti a secco in due delle quattro partite fin qui disputate nel 2024, trovando con continuità la via della rete solo sul terreno di gioco del Carpi, per poi perdere 3-2. La classifica intanto si fa sempre meno incoraggiante. Il Prato è settimo con tre lunghezze di ritardo sulla Pistoiese e cinque dall’Imolese. Dal Ravenna in poi le avversarie sembrano ormai irraggiungibili facendo segnalare un vantaggio di almeno 10 punti. Il Forlì invece con questa vittoria resta in seconda piazza e tallona la capolista Piacenza a tre lunghezze di distacco.