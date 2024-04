Calcio Juniores nazionali. Fezzanese, occasione per agganciare i playoff

La juniores nazionale della Fezzanese oggi pomeriggio ha una grande occasione per raggiungere il quinto posto che vale la qualificazione ai playoff. Alle ore 16 scenderà sul campo del Figline, attualmente al decimo posto, nella 23ª giornata del girone F. La terna arbitrale designata è di Arezzo e vede come direttore di gara Como con assistenti Marco e Gian Luca Liberatori. L’equipe di Giulio Ponte occupa il sesto posto a soli tre punti dal quinto posto del San Donato Tavarnelle che quale giocherà a Pontedera, società professionistica, squadra fuori classifica il cui esito finale della partita non consente di conquistare punti. Fezzanoti pertanto decisi a vincere per raggiungere il San Donato ma superandolo avendo una miglior classifica avulsa.

Negli scontri diretti i verdi hanno vinto entrambe le partite conquistando ben sei punti. Nella gara d’andata del ‘Cimma’ la Fezzanese fu bloccata sull’1-1 dai figlini. Le altre partite della giornata: Montevarchi-Ponsacco (arbitro Cellai di Firenze), Cenaia-Livorno (Bernardini di Piombino), Certaldo-Ghiviborgo (Di Galante di Pontedera), Pontedera-San Donato Tavarnelle (Roffo di Lucca), Seravezza Pozzi-Sangiovannese (Varnagallo di Pontedera), Tau Calcio-Poggibonsi (Magrini di Pistoia)

Paolo Gaeta