Calcio juniores nazionali. Nulla da fare per i verdi con la capolista

Tau Altopascio

5

Fezzanese

0

TAU ALTOPASCIO: Gazzoli, Morandini, Notarelli (70’ Vannucchi), Wolf (57’ Pisani), Carlucci (60’ Bellandi G.M.), Bigazzi, Nistri, Bellandi F., Andolfi (46’ Tommasi), Bartelloni, Masini (70’ Raimondi). A disp. Taiti, Capocchi, Lucchesi, Vuturo. All. Bacci.

FEZZANESE: Gaggini, Carli, Brogi (46’ Zarrouki), Bruni, Zappelli, Ferrari G., Bracco, Battini (66’ Ferrari R.), Perez Mendez, Sacchelli (72’ Tetteh), Agotani (44’ Elmazi). A disp. Mazzola. All. Ponte.

Arbitro: Ambrosini (Panighini e Puvia) di Carrara.

Marcatori: 12’ Nistri, 28’ Andolfi, 35’ e 65’ Masini, 84’ Tommasi.

ALTOPASCIO – Troppo forte la capolista Tau Altopascio per una rimaneggiata Fezzanese, già sotto al 12’ per merito di Nistri su assist di Bartelloni. Al 28’ il raddoppio di Andolfi in scivolata. Al 35’ il tris di Masini che riprende una respinta di Gaggini su cross di Andolfi. Al 61’ il neontrato Zarrouki chiama Gazzoli alla grande parata. Al 65’ il poker di Masini che fa doppietta sfruttando una palla smarcante di Bartelloni, all’84’ il 5-0 di Tommasi. I fezzanoti scivolano al sesto posto, staccati dal San Donato.